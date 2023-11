Il Maradona vuole tornare al centro del villaggio: domani sold-out e media superiore all'anno scorso

Il Maradona vuole tornare ad essere un fattore per sentirsi ancora e sempre lo stadio al centro del villaggio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Maradona vuole tornare ad essere un fattore per sentirsi ancora e sempre lo stadio al centro del villaggio. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando dell'imminente sold-out per spingere il Napoli alla vittoria dopo 45 giorni senza vittorie interne. Al Maradona - si legge - non è mai seriamente mancata la folla ed "i 228.824 che in campionato si sono sempre dati appuntamenti per il fischio d’inizio, certo sono l’eredità di quell’anno fantastico, ovvio partano anche dallo zoccolo duro dei venticinquemila abbonati, ma rappresentano in sé pure un atto di fiducia nei confronti d’una squadra che dopo aver stravinto il campionato induce comunque a credere in qualcosa.

La media di 45.765 è figlia del trionfo, e ci sta, ma pure il rigurgito d’una città che contro il Milan non si è sottratta al proprio “dovere”, ha spalancato le porte del “vecchio” San Paolo a 52.250 e ha provato a resistere, in difesa di quel capolavoro che resta a sette punti, lontano ma non irrecuperabile".