Il Mattino - A Castelvolturno nasce il laboratorio di Gattuso: tecnologia e studio dei dati

Rino Gattuso non è solo grinta ed urla. L'ex allenatore del Milan ha portato la sua esperienza al Napoli, fatta di trofei conquistati quando calcava il rettangolo verde, ma anche di studio ed analisi statistica. Come riporta oggi Il Mattino, quello costruito da Gattuso a Castelvolturno è un vero e proprio laboratorio a cielo aperto: il neo tecnico azzurro conduce gli allenamenti con tablet che raccoglie dati step by step, questi vengono poi trasfertii ad un computer che analizza il tutto e formula statistiche che vengono poi visionato dallo stesso tecnico.



in questo contesto, ovviamente, i preparatori ed i match analyst hanno una funzione importante: comprendere i parametri fisici e tattici, funzione chiave per la costruzione dei principi di gioco che Gattuso vuol dare al suo Napoli.