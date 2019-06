Il Mattino - Abramovich non libera Sarri e chiede alla Juve 6mln d'indennizzo, questione d'orgoglio o finanziaria?

Maurizio Sarri vive lo stesso copione di un anno fa, scrive quest'oggi Il Mattino sottolineando che Abramovich insiste nel non liberarlo senza un indennizzo. L'agente Ramadani sta provando a trovare una soluzione, ma l'intoppo - sarà per questioni di orgoglio o finanziarie - riguarda i 6mln di sterline necessari per lasciarlo partire. In Inghilterra viene riportato anche il tentativo di Marina di ricucire lo strappo, ma per Sarri non ci sono margini e per lui Londra è un capitolo chiuso. Il tecnico è perplesso perché non si aspettava questo temporeggiare. Probabilmente solo un intervento diretto di Agnelli col Chelsea potrebbe sbloccare la situazione.