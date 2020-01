Il Mattino - ADL darà l'assalto a Castrovilli! Pronta offerta per gennaio: le cifre

De Laurentiis è da sempre innamorato dei giovani talenti del calcio italiano. L'ultimo del quale s'è invaghito e per il quale farebbe uno sforzo importante è Gaetano Castrovilli, 23 anni a febbraio, centrocampista della Fiorentina. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il presidente del Napoli nei prossimi giorni proverà l'assalto per l'ex Cremonese protagonista di un grande avvio di stagione. De Laurentiis è pronto a offrire 22 milioni di euro ma il quotidiano spiega che sarà difficile credere che Commisso possa privarsene a gennaio. Intanto l'interesse resta così come la volontà di provare ad acquistarlo.