Il Mattino - Allan, calo netto dopo le voci sul Psg: ora un programma per tornare ai massimi livelli

Un inizio di stagione non particolarmente esaltante per Allan, tanto da costargli anche la convocazione con il Brasile per le ultime due partite giocate dalla nazionale di Tite. Ecco perchè, rimasto a Castelvolturno, il centrocampista azzurra sta lavorando con i compagni di squadra per cercare di recuperare il prima possibile una condizione fisica ed atletica che manca ormai da tanto tempo. Come riporta l'edizione di oggi de Il Mattino, Allan sta lavorando al centro sportivo azzurro con un programma personalizzato, proprio per invertire il trend che ha coinvolto il brasiliano in maniera considerevole dopo le voci dello scorso anno sull'interessamento da parte del Paris Saint Germain, situazione che non ha più trovato concretezza.