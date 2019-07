Il Mattino - Alzata l'offerta del prestito per James, nuovo incontro tra Mendes e il Real: la situazione

Non solo la trattativa Pepè. Resta in piedi anche l’affare James Rodriguez. A scriverlo è l’edizione odierna del Mattino che rivela di un lungo colloquio telefonico tra il colombiano e Carlo Ancelotti. Intanto Jorge Mendes ha confermato a Cristiano Giuntoli che il Real per ora resta fermo sulla volontà di una cessione a titolo definitivo, ma la posizione non è irremovibile. Il club azzurro - spiega il quotidiano - ha alzato l'offerta del prestito a circa 6 milioni di euro e Mendes ha spiegato che la prossima settimana rivedrà Florentino per fare il punto delle offerte.