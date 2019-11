Il Mattino - Ancelotti aveva chiesto ad ADL di pensare a Ibra, il momento delicato ha bloccato tutto

Passi in avanti concreti per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. C'è stato un incontro tra la società e Raiola, lo svedese apre alla pista rossonera ma serve accordo su ingaggio. Intanto, l'edizione odierna de Il Mattino, fa sapere che il Napoli così come il Bologna restano in secondo piano nella corsa a Zlatan. Prima della gara col Salisburgo la società azzurra aveva manifestato a Raiola il desiderio di mettere Ibra nuovamente a disposizione di Ancelotti. Lo stesso allenatore ha chiesto a De laurentiis di accarezzare il pensiero Ibra, ma il momento delicato ha bloccato ogni discorso. Ora c'è il Milan.