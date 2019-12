Il Mattino - Attenzione al colpo ad effetto: ADL sulle tracce di Dani Olmo

Il Napoli lavora per il centrocampista, ma valuta tutte le possibilità che può riservare il mercato. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che lancia un nome buovo per gli azzurri: "Attenzione al colpo ad effetto - si legge sul quotidiano - perché c'è anche il Napoli su Dani Olmo, il gioiellino spagnolo 21enne che nel 2016 lasciò il settore giovanile del Barcellona per andare alla Dinamo Zagabria. Il club croato ha la fila per questo trequartista che può giocare anche sulle fasce".