Il Mattino - Aumenta il tesoretto: Vinicius-Benfica, cifre ancora più altre di quelle trapelate ieri

Le cessioni dei vari Grassi, Inglese e Sepe costituiscono già un discreto tesoretto. A queste si aggiunge - scrive quest'oggi Il Mattino - quella di Vinicius, passato ieri al Benfica per 20 milioni con l'intermediazione dell'agente Jorge Mendes, lo stesso agente di James. Sul giocatore c'era da tempo il Wolverhampton, ma poi si è fiondato con decisione il Benfica che l'ha spuntata e ieri la punta in serata ha già lasciato il ritiro di Dimaro per raggiungere quello dei portoghesi. Il gruzzoletto che arriva dalla sua cessione (20 milioni di euro più eventuali bonus) va ad arricchire le finanze destinate all'acquisto di James e non solo.