Il Mattino - Benitez chiama Callejon in Cina, Josè non dice no: possibile anche l'addio a gennaio

Benitez chiama al Dalian e Callejon non dice no. Questo la notizia di mercato riportata dall'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come in cuor suo, Callejon, sogna che il Napoli gli proponga un rinnovo avvicinandosi alla cifra proposta dai cinesi ma i destino appare segnato, ma ora c'è solo da capire quando si consumerà la separazione: se a giugno, come i tifosi auspicano, o già tra gennaio e febbraio. Se il Dalian - spiega il quotidiano - dovesse offrire la stessa cifra sborsata per Hamsik, il Napoli farebbe fatica a dire di no già a gennaio. Ipotesi in piedi, ma non ancora matura. Perché ancora nessuno si è fatto vivo e ha bussato alla porta di De Laurentiis.