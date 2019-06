Il Mattino - Chelsea non convinto di liberare Sarri, ma lui vuole la Juve e attende la mossa di Agnelli

La Juventus deve prendere una decisione, scrive quest'oggi Il Mattino raccontando che Sarri non nasconde più il suo malessere per atteggiamenti che non sono andati giù negli ultimi tempi. Marina Granovskaia, la zarina che gestisce il Chelsea, non è proprio del tutto convinta a lasciar partire Sarri, ma il tecnico - si legge - ha rinfacciato in queste ore la solitudine che ha dovuto vivere negli ultimi mesi ed anche la mancata sfilata del pullman per celebrare la vittoria dell'EL. In queste ore si è convinto che andrà via, per passare alla Juventus, ma attende un segnale da Andrea Agnelli. Sul tavolo c'è una bozza di contratto fino al 2022 da 7 milioni di euro, ma Sarri va molto veloce e ieri ha passato gran parte del suo tempo al telefono con Ramadani che gestisce sia il suo addio dal Chelsea che l'approdo alla Juventus.