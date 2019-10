Il Mattino - Chieste informazioni a Raiola per Malen del PSV: numeri pazzeschi per il '99

Non si ferma il mercato: oltre alla suggestione Zlatan Ibrahimovic, il Napoli ha preso informazioni dettagliate sull'ultimo talento esploso in Olanda, anche lui di proprietà del Psv e gestito da Raiola. Il quotidiano Il Mattino fa il nome: si chiama Donyell Malen, classe 99, 20 anni e già 4 presenze e un gol con la nazionale maggiore e 10 gol in 10 gare di Eredivisie. Il Psv - si legge - lo ha strappato ai Gunners per mezzo milione di euro nell'agosto del 2017 e ora chiede di aggiungere due zeri alla cifra pagata, portando a 50 milioni il conto richiesto al potenziale acquirente. Gli uomini mercato partenopei stanno già sondando possibili nuovi colpi