Il Mattino - Clamoroso al San Paolo: rubati alcuni sediolini in deposito in attesa del montaggio

Ha approfittato dell’occasione giusta, al termine dell’Universiade, quando l’attenzione è calata: un Lsu in forza allo stadio ha preso un paio di file di sediolini nuovi del San Paolo e se li è portati a casa, quasi certamente con l’intento di rivenderli. Si tratta di quella piccola porzione di sediolini colorati che non è stata sistemata prima dei Giochi universitari per lasciare spazio alle installazioni delle cerimonie di apertura e di chiusura. Erano lì, appoggiati in deposito in attesa di essere montati durante l’estate. Lo riporta l'edizione online de Il Mattino.