Il Mattino - Commissioni troppo alte, ADL aveva minacciato di interrompere la trattativa con gli agenti

L’Arsenal è vicino alla chiusura della trattativa per Pepè. Il Napoli, che ha l’accordo con il Lilla, non ha ceduto alle richieste dei procuratori sulle commissioni. L’edizione odierna del Mattino che svela un interessante retroscena: "più volte De Laurentiis aveva sbottato e minacciato di interrompere la trattativa con N'Cho e Khiat che avevano “sparato” commissione sull'affare Pepé per così dire “non da Napoli”. E così a fronte di una offerta azzurra di 1,7 milioni di “premio” ecco la richiesta persino superiore ai cinque milioni trapelati. A tenere De Laurentiis sul chi va là anche il fatto che i due erano come pellegrini in missione in Europa per fare il punto della situazione".