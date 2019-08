Il Mattino - Dall'inizio dei lavori al San Paolo 32 sediolini rubati: telecamere accese solo per gli eventi

I sediolini trafugati dal dipendente della Napoli Servizi (e non un Lsu) sono otto e non venti, ma non sarebbe l’unico assalto da parte dei ladri allo stadio San Paolo. Stando a quanto riporta il “Mattino” “sembra che, dall'inizio dei lavori, siano stati portati via otto blocchi completi di nuovi sediolini, per un totale di 32 poltroncine”. Il quotidiano spiega come all'interno dello stadio San Paolo le telecamere di controllo funzionano solo in occasione degli eventi sportivi. Non esistono telecamere che sorvegliano lo stadio quotidianamente, sicché diventa difficile ricostruire il percorso dei ladri che hanno effettuato i furti nei cantieri delle Universiadi.