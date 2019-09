Il Mattino e la scelta di Insigne contro la Juve: "Sbagliato rischiare, ora è emergenza per la Samp"

Ci sono scelte giuste che poi diventano sbagliate. Così scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino' in merito alla scelta di Lorenzo Insigne di stringere i denti contro la Juventus nonostante il dolore e continuare a giocare: "Lorenzo Insigne ha rischiato, stretto i denti: contro la Juventus prima di alzare bandiera bianca ci ha pensato mille volte. Ma poi, quel leggero stiramento che ne ha condizionato la prestazione lo ha costretto ad arrendersi" si legge sul quotidiano, che analizza ora una situazione di emergenza in attacco in vista del match con la Sampdoria: "Milik è un punto interrogativo, Insigne pure, Llorente si è aggregato da 10 giorni e Lozano rimetterà piede a Castel Volturno solo 36 ore prima del fischio d'inizio". Insomma una bella situazione da gestire per Carlo Ancelotti in vista del ritorno in campo dopo la sosta.