Il Mattino - Ghoulam non sfreccia più: non è ancora lo stesso e oggi mancano offerte

L'edizione odierna de Il Mattino focalizza la sua attenzione sull'involuzione di Faouzi Ghoulam che non è più lo stesso dopo i due infortuni. Una vera e propria involuzione sfociata, sabato, nella sostituzione al 45' contro la Juve: "Non è rimasto nulla del rullo compressore pre-infortunio" scrive il quotidiano, che aggiunge: "Timido negli interventi, poco propositivo nelle discese, quasi nullo in fase di appoggio. Insomma: un'involuzione a tutti gli effetti. La cosa è notata non solo in campo ma anche fuori, perché dopo essere stato uno degli oggetti del desiderio dei top club europei (lo United si diceva pronto a versare 60 milioni nelle casse azzurro per aggiudicarselo nell'estate 2017), oggi non c'è nessuno disposto a bussare alla porta del Napoli. Intanto il giocatore si allena. Anzi, non ha mai smesso di farlo con la professionalità e la voglia di un fuoriclasse".