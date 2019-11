Il Mattino - Giacomelli e Banti, nessun pugno duro: l'Aia appoggia l'arbitraggio di Napoli-Atalanta

Niente pugno duro per Piero Giacomelli e Luca Banti dopo il polverone che hanno scatenato per gli errori commessi nel corso di Napoli-Atalanta. Come scrive l'edizione odierna de Il Mattino, infatti, se il VAR è stato già designato per questa giornata (Lecce-Sassuolo, non un match di cartello), l'arbitro è stato fermato per questo turno ma potrebbe trattarsi di una semplice rotazione. Bisognerà attendere giovedì prossimo per capire se ci sarà una punizione effettiva, ma la sensazione è che non avverrà nulla: dai vertici dell'AIA, infatti, fanno intendere che l'arbitraggio non è stato negativo come si dice.