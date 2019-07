Il Mattino - Giallo James Rodriguez, dal Napoli smentiscono Adnkronos: "Nessun incontro a Capri"

Una indiscrezione che fa rumore quella lanciata poco fa da Adnkronos e riportata subito da Il Mattino, sfruttando la sua edizione online. Si informa che in questi minuti è in atto un incontro a Capri tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli (presenza importante, alla luce del passato), James Rodriguez e il suo ultrapotente agente Jorge Mendes.

FIRMA - Il motivo? Sarebbe tutto pronto per la firma dei contratti che legherebbero il calciatore colombiano al Napoli. James Rodriguez sarebbe arrivato in mattinata sull'isola e in questo momento, in un noto hotel, starebbe per mettere nero su bianco. Dopodiché sarà ufficialità. Se confermato, sarebbe un colpo pazzesco per il Napoli.



AGGIORNAMENTO 16.51 - Il Mattino, nell'articolo precedentemente riportato, riferisce quanto filtra dall'ambiente Napoli, chiudendo ogni porta: "Secca la smentita del Napoli, che fa sapere che non è in corso alcun incontro".