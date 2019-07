Il Mattino - Ieri sera incontro Giuntoli-Raiola: si riapre la pista Lozano, c'è già accordo sull'ingaggio

Icardi, James ma non solo. Il Napoli, nella persona di Cristiano Giuntoli, ha incontrato Mino Raiola ieri sera per parlare di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano Il Mattino ci sono ancora distanze tra domanda e offerta, ma la volontà di provare a chiudere la trattativa sembra esserci per davvero. L'incontro di ieri sera non è stato di certo risolutivo, ma è un semaforo verde per iniziare a procedere. L'accordo sarebbe sempre sui 4 milioni al giocatore (dovendo poi risolvere il problema dei diritti di immagine), mentre al Psv andrebbero circa 40 milioni.