Il Mattino - Il Napoli ci riprova per Torreira: poco spazio all'Arsenal, pronto l'affondo. Le cifre

Gattuso non parla di mercato, ma la società agisce. Serve un centrocampista, magari un regista, e i nomi sono tanti. Uno dei principali obiettivi, secondo Il Mattino oggi in edicola, è Lucas Torreira dell'Arsenal, centrocampista classe '96 che sta giocando pochissimo. Il Napoli lo trattò già quando era alla Samp. Ha raccolto poco meno di 1000 minuti in stagione e potrebbe partire in inverno. Il Napoli può sondare l'ipotesi del prestito, ma la possibilità di un'offerta da 25 milioni per riportare in Italia il classe 96 diventa allettante.