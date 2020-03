Il Mattino - Il Napoli ha proposto lo spostamento della sfida all'Inter: i dettagli

Napoli-Inter del 5 marzo potrebbe anche non giocarsi? L'allarme legato alle vicende del CoronaVirus stanno mandando nel caos i calendari, con l'ipotesi avanzata dal Napoli di spostare la semifinale di ritorno di Coppa Italia per consentire il recupero delle gare di campionato che non sono state disputate nell'ultimo week-end.

Così scrive a tal proposito l'edizione odierna de Il Mattino, che ha sottolineato come le parole di Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione della SSC Napoli, fossero proprio orientate in tal senso. Lombardo aveva dichiarato: "Sarebbe più giusto per la tutela del campionato e delle squadre che si faccia giocare Juve-Inter mercoledì".