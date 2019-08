Il Mattino - Il sogno James non è svanito: lunedì contatto Mendes-Real per sbloccare la situazione

Il Napoli non molla James Rodriguez. In attesa di sapere se oggi Zinedine Zidane lo farà giocare contro il Valladolid, il club azzurro continua a cullare il sogno di poterlo acquistare. Come scrive Il Mattino infatti, l'agente del colombiano Jorge Mendes si muoverà nuovamente nella giornata di lunedì. Perché Napoli o non Napoli il colombiano non può stare un altro anno a guardare gli altri giocare.

SPERANZA - Il Napoli è ancora lì, sa che l'affare è meno dispendioso rispetto ancora a quello legato a Mauro Icardi, pertanto spera di concluderlo. Sa che il giocatore vuole l'azzurro, per cui aspetta questo nuovo contatto tra il club spagnolo e l'agente per provare a capire se la situazione si sblocca.