Il Mattino - Incontro fissato con l'agente di Meret: via in prestito senza titolarità

Il futuro di Alex Meret tutto ancora da decidere. Come racconta l'edizione odierna de 'Il Mattino', è previsto in questa settimana un incontro tra il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e l'agente del giocatore Federico Pastorello per discutere del portiere, che in vista della prossima stagione vorrebbe rassicurazioni tecniche dal club azzurro.

Così scrive il quotidiano: "Non si accontenta più di fare la riserva a Ospina. Se la gerarchia dovesse rimanere questa, Meret sarebbe anche disposto a essere ceduto in prestito in una squadra che lotta per qualcosa di importante in Italia cosi come in Europa, dove pure le offerte non mancherebbero".