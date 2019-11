Il Mattino - La mossa di ADL: alzare premi per passaggio turno e piazzamento Champions

Aurelio De Laurentiis sta pensando ad una soluzione per ammorbidire gli animi dei calciatori. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come il patron prima che scoppiasse il putiferio, avesse promesso due premi, alla vigilia del match con l'Atalanta: uno per il passaggio del turno di Champions e l'altro per il piazzamento tra le prima quattro in serie A. Secondo quando riporta il quotidiano non è escluso che De Laurentiis, per addolcire la pillola, alzi quei premi, in maniera tale da far ammortizzare le multe per l'ammutinamento.