Il Mattino - Le mani della camorra sul 'pezzotto': affare da 6,5 mln l'anno

Le mani della camorra sul 'pezzotto' delle tv. Titola così un'inchiesta interessante sulla pirateria pubblicata dall'edizione odierna de 'Il Mattino', con il quotidiano che scrive come: "Franco Maccarelli, indicato dalla Finanza come il genio della cosiddetta «pezzotto tv», finito al centro di un'indagine condotta dalla Procura di Napoli ma anche nelle mire della camorra cittadina. Un genio degli affari e dell'informatica, costretto a schivare i clan scissionisti (nel senso di ex soci desiderosi di spodestarlo). Si presume che l'enorme giro di affari sotteso all'attività de quo abbia inoltre attirato l'interesse della criminalità. Le mani della camorra sul pezzotto tv? Di sicuro qualcuno a Miano aveva compreso qualcosa della doppia vita del manager napoletano. Scrivono i finanzieri: "Una stima delle movimentazioni annuali del Maccarelli ammonterebbero a circa 6 milioni e mezzo", grazie all'analisi dei rapporti accesi presso istituti bancari diversi.