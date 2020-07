Il Mattino - Lille infastidito dal viaggio di Osimhen: ecco perchè Napoli ha negato incontro

Lille infastidito dal viaggio a sorpresa a Napoli di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'Il Mattino', il club francese non avrebbe gradito la mossa dell'attaccante, in virtù del fatto che tra i due club non c'è ancora l'intesa economica per il trasferimento.

“Perché tra Lille e Napoli non c’è intesa sul prezzo dell’attaccante e per quanto i rapporti tra i due club siano assai buoni, Gerard Lopez, il presidente del club transalpino non ha preso bene il viaggio di Osimhen in Italia. Ed è per questo che il club azzurro ha negato ogni tipo di incontro con il calciatore. Provando a sminuirne la presenza, parlando di un viaggio privato” si legge sul quotidiano.