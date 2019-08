Il Mattino - Lozano-Napoli, settimana decisiva: Giuntoli in contatto con Raiola, la situazione

Hirving Lozano è un separato in casa al PSV dopo che Mark van Bommel l'ha escluso dall'esordio in Eredivisie nella giornata di ieri. Stando a quanto riferito da Il Mattino, la mancata qualificazione in Champions League aveva già cambiato le carte in tavola, visto che l'attaccante messicano ha così perso una vetrina internazionale importantissima. E il Napoli, da mesi interessato al giocatore, potrebbe approfittarne, a maggior ragione dopo quest'ultima estromissione.

OSTACOLO DIRITTI - Il problema è sempre lo stesso: i diritti d'immagine. A questo, però, stanno lavorando il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli e l'agente dell'ex Pachuca Mino Raiola. La prossima settimana, in questo senso, è immaginabile dunque una importante accelerata. Con il PSV, invece, sarà più facile trovare un'intesa sulla base di 40 milioni di euro. Nel caso, poi si discuterà anche delle modalità di pagamento. Prima, però, va trovata la quadra col messicano e il suo entourage.