Il Mattino - Lozano sarà del Napoli ma salterà la prima di Firenze

Tutto fatto per Hirving Lozano: il Napoli pagherà 42 milioni di euro al club olandese e garantirà un quinquennale da 4 milioni all'anno al messicano. Ma tra dieci giorni il Napoli debutta a Firenze e, secondo Il Mattino, appare chiaro che per quella data Lozano non sarà disponibile. Difficile ipotizzare il suo debutto alla prima. Ed è un peccato, prosegue il quotidiano, perché questa è una trattativa iniziata praticamente a gennaio.