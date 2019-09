Il Mattino - Mario Rui perfetto su Salah! Era vicino all'addio, Ancelotti bloccò la cessione

Una prestazione di assoluto spessore quella di Mario Rui, di sicuro tra i migliori in campo del match giocato ieri tra Napoli e Liverpool. Contenere Salah è un compito arduo, ed il portoghese lo ha fatto limitando al minimo l'attaccante egiziano e strappando gli elogi di addetti ai lavori e non. Il Mattino nella sua edizione odierna lo elegge migliore in campo, definendo la sua prestazione da "difensore perfetto". Eppure, racconta proprio il Mattino, la storia di Mario Rui appena qualche settimana fra sembrava dover proseguire lontano da Napoli: il difensore portoghese - si legge - temeva il ritorno di Ghoulam e dunque un ridimensionamento per lui sulla corsia, ma sarebbe bastata una chiacchierata con Ancelotti per convincerlo a restare.