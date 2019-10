Il Mattino mastica amaro: "Pari deludente, è allarme continuità"

Una ghiotta occasione sprecata. Questo in sintesi il pensiero de 'Il Mattino', che nella sua edizione odierna esprime il disappunto per la grande opportunità sprecata dagli azzurri di rosicchiare punti a Juventus ed Inter: "Deludente l'1-1 di Ferrara: gli azzurri stavolta falliscono l'appuntamento in campionato dopo un'esaltante vittoria in Champions League come quella sul Salisburgo. S'interrompe a due partite consecutive la striscia di successi - si legge sul quotidiano - e gli azzurri confermano la mancanza di continuità, un limite che stanno mostrando in questa prima parte di stagione".