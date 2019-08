Il Mattino - Per l'attacco il Napoli segue Neres: fitta concorrenza, l'Ajax ha già fissato il prezzo

Tanti giovani seguiti dal Napoli per questa finestra di calciomercato. Uno di questi, talentuoso allo stato puro, è David Neres (22), attaccante brasiliano dell'Ajax. Dopo essersi messo ben in mostra nel corso della scorsa stagione, Neres ha attirato su di se l'attenzione di diversi top club europei, tra cui - scrive oggi Il Mattino - anche il Napoli, ma anche di squadre come il Manchester United. Per strappare il brasiliano all'Ajax servirebbe una cifra di poco inferiore ai 50 mln.