Il Mattino - Promessa di Mendes: James solo al Napoli! Altrimenti a scadenza...

"Napoli in queste ore potrebbe fare un altro passo verso James Rodriguez". L'edizione odierna de 'Il Mattino' continua ad insistere sull'affare che porterebbe il colombiano il maglia Napoli, delineando uno scenario anche suggestivo: l'arrivo a parametro zero del calciatore. Così scrive il quotidiano: "Il Real Madrid ha chiesto un incontro a Mendes e la questione è chiara: De Laurentiis è sicuro che l’intesa con il super procuratore portoghese è a prova di bomba, nel senso che si fida ciecamente di lui e sa che non si smuoverà dalla posizione promessa. Se James lascia il Real - è la parola di Mendes a De Laurentiis e del colombiano ad Ancelotti - lo farà solo per venire in Italia. Il Napoli basa il prezzo su parametri finanziari: il contratto in scadenza nel 2021. Perché male che vada, ipotesi che in un braccio di ferro con il Real Madrid non va esclusa, James arriverebbe a Napoli a parametro zero tra un anno".