Il Mattino - Riaccesi i contatti con Raiola per Lozano: offerta da 40 mln al Psv

Il Psv non parteciperà alla prossima Champions League, un motivo in più che allontana Lozano dal club olandese. Nelle ultime ore il Napoli ha riacceso i contatti con il suo agente Raiola. A spiegarlo è l’edizione odierna del “Mattino”. Il quotidiano spiega che l’offerta al Psv è di 40 milioni, quella all'attaccante messicano che piace tanto ad Ancelotti è intorno ai 4 milioni all'anno ma poi anche con lui si dovrebbero andare a discutere i diritti d'immagine. L'operazione - spiega però il quotidiano - decollerebbe in maniera definitiva dopo le cessioni dei due esterni ancora attualmente in rosa Verdi e Ounas