Il Mattino ricostruisce l'affare Verdi: "La svolta ieri mattina con telefonata Cairo-ADL, l'esterno era a Bologna..."

Simone Verdi va al Torino all'ultimo istante con contratto depositato a pochi minuti dal "fischio finale". Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola ricostruisce la trattativa tra le due società spiegando che la svolta c'è stata nelle prime ore del mattino quando Cairo contatta De Laurentis per dirgli che è disposto ad avvicinarsi alla richiesta da 25 milioni di euro. L'affare si riapre all'improvviso, Cairo vuole accontentare Mazzarri, Verdi vola da Bologna a Milano e al termine di lunga giornata arriva la fumata bianca. Verdi si trasferisce al Toro in prestito oneroso, 4 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 21.