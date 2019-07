Il Mattino - Rodrigo difficile, il Napoli torna su Lozano: trattativa avviata da tempo

Se Rodrigo non vuole il Napoli, come ha confermato De Laurentiis, nessun problema. Esistono diverse trattative già impostate e sono tanti i nomi possibili. Uno, ad esempio, è quello di Hirving Lozano, talento messicano classe '95 del Psv. Il quotidiano Il Mattino spiega che il discorso con il messicano è avviato da tempo e - si legge - se non dovessero esserci spiragli per Rodrigo il club azzurro si tufferebbe nuovamente con decisione su quest'operazione. Il Napoli tratta Lozano da diversi mesi, il calciatore è gestito da Raiola e aveva già dato l'ok al trasferimento in azzurro.