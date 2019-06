Il Mattino - Sarri e la Juve attendono, ma non è scontato il sì di Abramovich: la situazione

Nonostante l'apertura di Marina Granovskaia, non è così scontato che Abramovich decida di liberare Maurizio Sarri che ormai è già proiettato alla Juventus. E' quanto scrive Il Mattino, sottolineando che il destino di Sarri è di aspettare, come l'anno scorso. L'intermediario Ramadani ed il ds Paratici attendono la decisione di Abramovich, ma nessuno osa sollecitare, anche perché l'agente è anche uomo di fiducia del magnate russo in tutte le operazioni e quel che conta per lui è che sia felice il presidente. Sarri ha già manifestato il suo malcontento, ma pesano i due anni di contratto col Chelsea, anche se ha già un accordo con la Juve per tre anni a 7mln ma il club bianconero attende il via libera gratis.