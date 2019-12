Il Mattino - Tegola Milik, è ancora out: rischia di rientrare nel 2020

Un tunnel dal quale sembra far troppa difficoltà ad uscire, Arek Milik, fermatosi ancora quando il ritorno in campo sembrava imminente. Il fastidio all'inguine - come scrive oggi Il Mattino - continua a tormentare l'attaccante polacco che sembra costretto a restare nuovamente ai box. Un problema, quello di Milik, che pare possa condizionare il giocatore anche nel lungo periodo: il rientro del polacco - si legge - potrebbe arrivare addirittura nel 2020.