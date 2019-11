Il Mattino - Venerdì ADL incontra la squadra: già si sa cosa chiederanno i calciatori

Venerdì incontro tra squadra e De Laurentiis, un modo per trovare un punto d'intesa. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive: "I giocatori si sa bene che cosa chiederanno: non vogliono pagare le multe che lunedì mattina il Napoli ha spedito e chiederanno al presidente la marcia indietro sulla decisione. De Laurentiis si prepara a fare il primo passo, quanto meno ad ascoltare le spiegazioni. E non è questione di poco conto". Il quotidiano sottolinea anche che non è affatto scontatto che venga messa una pietra sopra a questa situazione, anzi. Ma resta pur sempre un primo passo, l'incontro. Anche se, si legge, "per molti, l'impressione è che la furia di De Laurentiis potrebbe non fermarsi qui: e che quindi, nelle prossime settimane, si potrebbero avere altre ritorsioni, con la richiesta danni per i diritti di immagine e magari anche altre ripercussioni".