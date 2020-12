Il messaggio di Natale di ADL ai tifosi: “Il mio pensiero a chi combatte il virus e chi ci ha lasciati"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dedicato un messaggio di auguri a tutti i tifosi del Napoli attraverso il sito ufficiale: "Cari tifosi del Napoli e appassionati azzurri,

i miei auguri di Natale di quest’anno sono diversi rispetto al clima di festa e distensione delle scorse annate, ma sono ancora più sentiti e accorati proprio per il momento delicato che stiamo vivendo.

E’ un Natale particolare, trascorso nella costrizione e nella emergenza sanitaria che ci attanagliano ormai da mesi. In questi momenti di così forte difficoltà, ma anche pregni di profondità spirituale, mi sento virtualmente e intimamente al vostro fianco, stretti in una ideale catena di grande solidarietà umana.

Il mio pensiero va a chi sta combattendo contro questo virus, a chi è in terapia intensiva, ai medici impegnati in prima linea in questa battaglia, e a chi non potrà abbracciare in questi giorni i propri cari. E soprattutto a coloro che ci hanno lasciati, vittime di questa subdola e terribile pandemia.

L’auspicio è che questo periodo caratterizzato da fede e raccoglimento possa portare conforto a tutte le famiglie, ridando quella serenità di cui abbiamo tanto bisogno.

Il calcio è un grande motore che può conferire spinta sia emotiva che sociale, affinchè il futuro possa di nuovo sorriderci.

Il mio auspicio è quello di una graduale rinascita all’insegna dell’ottimismo e della fiducia in un nuovo orizzonte che, per noi napoletani, possa sempre più dipingersi di un azzurro radioso.

Dal profondo del cuore vi porgo i miei più sinceri auguri di Buon Natale e di un sereno 2021 ricco di salute.

Aurelio De Laurentiis".