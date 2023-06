Il Napoli lavora su sei acquisti: questi i ruoli da coprire

Qualche giorno fa si è tenuto il primo summit di mercato dell’era Garcia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualche giorno fa si è tenuto il primo summit di mercato dell’era Garcia. Una lunga immersione tra cene, pranzi, riunioni per mettere in piedi il Napoli che verrà. In casa Napoli si ragiona su sei ruoli in vista della prossima stagione, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Il vice Di Lorenzo perché Bereszynski non sarà riscattato, andrà fatta poi una valutazione su Zanoli, il sostituto di Kim, le eventuali alternative a Lozano e Zielinski se non accetteranno le proposte di rinnovo al ribasso, i sostituti di Ndombele non riscattato dal Tottenham e Demme in uscita".