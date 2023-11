Il Napoli non va e molti sono in calo: in tre con Garcia sono irriconoscibili

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il rendimento di diversi giocatori è calato

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il rendimento di diversi giocatori è calato e alla base c’è soprattutto un sistema di gioco che non funziona. La difesa incassa troppi gol e il simbolo del periodo no è Amir Rrahmani. In mezzo al campo si fa fatica a riconoscere Lobotka, il centrocampista quasi perfetto, l’uomo che dettava i ritmi della squadra. Oggi “Lobo”, più che un lupo sembra un agnellino in mezzo al campo, generosamente pronto a correre, ma più per turare falle difensive che per attaccare gli avversari. E poi lo stesso Anguissa, che di Garcia è il pupillo, visto che lo ha lanciato al Marsiglia.