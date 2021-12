Il Napoli si è mosso per Digne: è lotta con l'Inter per il terzino

Il Napoli sulle tracce di Lucas Digne, esterno mancino in uscita dall'Everton già a gennaio. Non ha dubbi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che per il laterale scrive di una possibile lotta a due tra gli azzurri e l'Inter: "Lucas Digne piace e pure parecchio, l’Everton lo cederà tanto da aver già preso il sostituto - Mykolenko dalla Dinamo Kiev -, gli agenti del francese si stanno già adoperando per trovare una nuova collocazione al loro assistito, entrato in rotta di collisione con Rafa Benitez e tutto il club di Liverpool. Però non ci sono solo Marotta e Ausilio sul francese: si è mosso pure il Napoli, alla ricerca di un terzino sinistro.

Non siamo al duello aperto, per ora le due squadre si studiano a distanza. Anche perché vanno ancora capiti i contorni dell’operazione. L’Everton vorrebbe monetizzare l’addio di Digne, con una cessione a titolo definitivo. Il sì dei due club italiani è invece legato a un’apertura per un arrivo in prestito, cosa che non sarebbe stata esclusa a priori dagli agenti.