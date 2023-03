Il paragone di ADL: "Napoli? Come fare 50 volte l'amore con la donna più bella del mondo"

Singolare paragone quello fatto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

TuttoNapoli.net

Singolare paragone quello fatto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis intervenuto alla cerimonia di consegna del premio della Stampa Estera al miglior sportivo dell'anno, Victor Osimhen, nella sede di Roma: "Noi tra campionato, Champions, Coppa Italia e amichevoli giocheremo più di 50 partite. E non è poco, perché sono 50 giornate vissute in maniera totale. E' un'esperienza forte. E' come se uno facesse l'amore con la donna più bella del mondo per 50 volte consecutive, sarebbe bello".