Il sogno di Di Lorenzo: pronto l'esordio con la maglia dell'Italia

Il momento di Giovanni Di Lorenzo in Nazionale. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, l’esterno azzurro potrebbe finalmente fare il suo debutto con la maglia azzurra nella sfida contro il Liechtenstein. Il quotidiano spiega che per l’esterno del Napoli sarebbe la prima volta, esattamente 777 giorni dopo l’ultima gara giocata con il Matera in Serie C. Sicuramente una crescita esponenziale della carriera di questo ragazzo che così bene sta facendo dal suo arrivo al Napoli.