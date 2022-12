Ilic può arrivare subito solo se si verificano queste due condizioni

Ivan Ilic del Verona è uno degli obiettivi del Napoli per gennaio, come scrive il Corriere dello Sport potrebbe arrivare subito solo in prestito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Ilic del Verona è uno degli obiettivi del Napoli per gennaio, come scrive il Corriere dello Sport potrebbe arrivare subito solo in prestito: il Verona lo valuta 25-30 milioni e il Napoli non intende investirli ora. Ma solo se Demme dovesse andar via. Per il tedesco, che valuta anche la permanenza fino a giugno nonostante abbia pochissimo spazio, non decolla la pista Salernitana anche perché il suo ingaggio è fuori portata per il club di Iervolino.