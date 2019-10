Inchiesta false fatture, l'ad Chiavelli: "Napoli estranea, fatto firmare dichiarazione di trasparenza"

Ha risposto in aula l'ad del Napoli, Andrea Chiavelli, sull'inchiesta di false fatture sulla compravendita dei calciatori, inchiesta che ha riguardato diverse società di A e diversi presidenti o dirigenti come Lotito, Preziosi e Galliani. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino che riporta le dichiarazioni di Chiavelli ricordando che "a De Laurentis viene contestato il trasferimento di Calaiò dal Siena al Napoli nel 2013, assieme al procuratore sportivo Riccardo Calleri". Ecco il virgolettato dell'ad azzurro: "Facciamo firmare una dichiarazione di trasparenza, con cui ogni consulente dichiara di non avere alcun rapporto con il calciatore da contrattualizzare. Per il resto, non facciamo i detective".