Incontro ADL-ultras durato due ore: animi distesi e pace finale, la ricostruzione

Ieri pomeriggio Aurelio De Laurentiis ha incontrato i rappresentanti di tutti i gruppi organizzati delle curve del Maradona per porre fine alla diatriba che ha animato gli ultimi giorni. Una ricostruzione del confronto viene fatta oggi in edicola dal Corriere dello Sport:

“La foto social, diventata virale subito, è stata postata da De Laurentiis (cui era stata assegnata la scorta nei giorni scorsi) a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Verona. Il presidente del Napoli sorride accanto ad alcuni esponenti delle curve. “Napoli siamo noi, uniti per vincere!” è la frase a supporto dello scatto. I gruppi organizzati hanno raggiunto il presidente nell’hotel che ospita spesso il Napoli. il confronto è durato un paio d’ore, animi distesi, clima sereno, ognuno ha esposto le proprie ragioni, avanzando richieste e cercando soluzioni, poi lo scatto finale postato qualche ora dopo dal presidente De Laurentiis.

[...] Oltre alle parole di Spalletti, che invocava una tregua a supporto del Napoli, c’è stato lo zampino del sindaco in questa intesa da cui ripartire. Manfredi è stato “mediatore” tra le parti, in mattinata c’era stato un confronto in Prefettura alla presenza dello stesso Prefetto, del Questore e di De Laurentiis per preparare l’incontro pianificato nel pomeriggio. Ora, con la giusta serenità, si potrà continuare ad organizzare anche la festa scudetto con il coinvolgimento del tifo organizzato”.