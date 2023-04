Incredibile Kim, in estate torna in Corea per il servizio militare obbligatorio: "Mi arruolerò a giugno"

Era accaduto già a Son, che nell'aprile del 2020 dovette rientrare in Corea del Sud, paese in cui vige ancora la leva militare obbligatorio di tre settimane

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Era accaduto già a Son, che nell'aprile del 2020 dovette rientrare in Corea del Sud, paese in cui vige ancora la leva militare obbligatorio di tre settimane. E la prossima estate accadrà anche a Kim Min-jae. Il difensore centrale del Napoli, come riportato dai media locali, tornerà in patria a giugno e per tre settimane completerà il servizio militare. "Mi arruolerò a giugno di quest'anno per terminare il servizio militare", le parole dell'ex Fenerbahce.