Infortunio Lindstrom, i tempi di recupero: ecco quante gare potrebbe saltare

Lo stesso infortunio occorso ad Alex Meret pochi minuti prima del fischio d'inizio di Napoli-Empoli. I tempi di recupero, dunque, saranno i medesimi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Jesper Lindstrom è rientrato dagli impegni con la Danimarca con un problema fisico e gli esami svolti in Italia hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore. Di fatto, lo stesso infortunio occorso ad Alex Meret pochi minuti prima del fischio d'inizio di Napoli-Empoli. I tempi di recupero, dunque, saranno i medesimi.

Per rientrare in gruppo dopo un infortunio di questo tipo di solito occorrono un paio di settimane circa. L'ex Eintracht Francoforte, quindi, salterà certamente i match con Atalanta, Real Madrid e Inter. Potrebbe tornare disponibile a Torino per Juventus-Napoli, il prossimo 8 dicembre, o quattro giorni dopo per la sfida di Champions League contro il Braga.